Binnenland

Celstraf voor Nederlandse moeder (38) in VS voor steun terreurorganisatie Al-Shabaab

Een Nederlandse moeder van zes kinderen is maandag veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het doneren van geld aan een terreurorganisatie. De 38-jarige Farhia H. steunde een groepering die verwant is aan Al-Shabaab in Somalië, waar al vele jaren een bloederige strijd wordt gevoerd.