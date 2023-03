Stikstofminister Van der Wal: ’Ik vind even helemaal niets’

Donderdag kreeg VVD-minister Van der Wal nog felle kritiek na haar uitspraak dat een stikstofkoerswijziging voor haar geen optie is. „Nu weer op de rem trappen of het uitstellen kan gewoon niet”, sprak Van der Wal op verkiezingsavond voor de draaiende camera. Die toondoofheid werd haar tot in de top van de coalitie kwalijk genomen. „Hou gewoon even je bek”, fulmineerde een CDA-Kamerlid.

Inmiddels zegt de bewindsvrouw dat ze het zo niet bedoelde. „Dat item is echt een eigen leven gaan leiden”, zegt Van der Wal vrijdag na de ministerraad. „Ik heb óók gezegd dat de kiezer een duidelijk signaal heeft afgegeven. Er zijn heel veel zorgen in Nederland over heel veel dossiers. Dat snappen we, en tegelijkertijd hebben we ook grote opgaven in Nederland.”

Zorgvuldig

In de ministerraad is uitgebreid gesproken over de gigantische verkiezingswinst van BBB. Van der Wal: „We hebben een terugblik gedaan, maar ik ga op de inhoud niet in. Dat zou niet zorgvuldig zijn.”

D66-leider Kaag zegt dat de BBB-zege niet alléén met het stikstofbeleid te maken heeft. „We hebben met elkaar gesproken over de verkiezingsuitslag: wat de diepere oorzaken zijn”, aldus Kaag. „Dat is een stem van onvrede die uit veel meer voorkomt dan enkel stikstof. Als je kijkt waar de kiezers wonen, een gevoel van onvermogen van de overheid, een gevoel van vertraging, uitsluiting. Ik denk dat het goed is om juist ons daar zelf weer en meer in te verdiepen, en te kijken wat we kunnen doen en hoe we het kunnen doen.”

Tot nu toe is D66 binnen het kabinet de drijvende kracht achter streng stikstofbeleid. Onder druk van Kaag werd in het regeerakkoord vastgelegd dat de hoeveelheid stikstof in Nederland in 2030 moet zijn gehalveerd. Het verplicht uitkopen van boeren is daarbij een optie. BBB eist dat beide maatregelen van tafel gaan. Ook CDA-leider Hoekstra vindt dat er nu iets moet veranderen.