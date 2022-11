Rotterdammer (38) aangehouden voor handel in gevaarlijke afslankpillen

De verdachte handelde volgens de NVWA naast legale sportvoeding en supplement ook op aanvraag in illegale afslankpillen en anabolen. De man is aangehouden en in verzekering gesteld voor nader onderzoek.

In oktober was in Zuid-Holland ook al een 36-jarige verdachte aangehouden voor de handel in pillen die lijken op het middel Iomax. De verdachte verkocht de pillen volgens de NVWA via Facebook. Een aantal klanten belandde na het innemen van deze pillen in het ziekenhuis. Een vrouw kreeg een hersenbloeding na het innemen van dat middel.

De NVWA adviseert dringend om afslankpillen zoals Iomax niet te gebruiken. Al na een enkel exemplaar kunnen bijwerkingen optreden, zoals hartkloppingen, pijn op de borst, misselijkheid, hoofdpijn en opgejaagd gedrag. Gebruikers wordt geadviseerd om onmiddellijk te stoppen met het middel en bij lichamelijke klachten naar de huisarts te gaan.