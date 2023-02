Artsen moeten naar rechter stappen om Amerikaanse vrouw met tuberculose te kunnen behandelen

De longziekte tuberculose is zeer besmettelijk en kan zelfs dodelijk zijn, maar dat weerhield de vrouw niet om doodleuk te doen alsof er niets aan de hand was. Ondanks meerdere waarschuwen van lokale zorgverleners en artsen, ging ze niet in isolatie en nam ze geen antibiotica. Een behandeling tegen tuberculose kan maanden duren en moet voltooid worden.

Met veel tegenzin stapten de artsen dan ook naar de rechter om de vrouw te dwingen zich te laten behandelen. Dit mag in de staat Washington, maar is een zeer uitzonderlijke stap. Maar de artsen hadden geen andere mogelijkheid, omdat de vrouw weigerde om maar iets te doen - ondanks vele verzoeken aan haar en haar familie gedurende enkele maanden.

De vrouw zou zelfs haar tuberculose hebben verzwegen toen ze afgelopen januari naar het ziekenhuis moest vanwege een auto-ongeluk. Daar kwamen de artsen achter haar ziekte en dat was de druppel, zo schrijven lokale media. Er kwam een nieuwe uitspraak van de rechter bij, en als ze zich daar niet aan zal houden, kan ze mogelijk zelfs in de gevangenis terechtkomen.