Serval vermist in de omgeving van Brunssum

Binnenland

Parelhoen Hoendini na anderhalf jaar weer gevangen

De parelhoen die anderhalf jaar lang vrij scharrelde rond het station van Zaandam is gevangen. Hoendini, zoals het dier is genoemd, zorgde er tijdens het avontuur geregeld voor dat het treinverkeer moest worden stilgelegd. Ook afgelopen weekend was het raak: Hoendini de parelhoen zat op perron 4.