Belangrijke steden Marokko in quarantaine

Mannen op straat in Casablanca. Ⓒ ANP/HH

RABAT - In Marokko zijn acht belangrijke steden in quarantaine gegaan. Het is niet toegestaan naar die steden te gaan of die te verlaten zonder dringende reden. De autoriteiten in de hoofdstad Rabat hebben niet aangegeven hoe lang ze op slot gaan. Het gaat om de economische hoofdstad Casablanca, Fès, Marrakesh, Meknès, Tanger, Tétouan en de tussen Casablanca en Marrakesh gelegen plaatsen Berechid en Settat. Tanger is in economisch opzicht de tweede stad van het land en Marrakesh een van de belangrijkste toeristische trekpleisters.