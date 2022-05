’Verband tussen acne en ’westers’ dieet aangetoond’

Verhalen achter het nieuws

Schilfers, jeuk en gewrichtspijn: alles wat je moet weten over psoriasis

Model Cara Delevingne schitterde maandagavond op het MET-gala. Haar bovenlichaam was gehuld in gouden verf, maar een deel liet ze onbedekt: zo liet ze zien dat ze psoriasis heeft. In Nederland hebben meer dan 400.000 mensen psoriasis. Het is een van de bekendste huidziekten, maar er is ook veel ondu...