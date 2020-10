Kind uit klas onthoofde leraar Parijs: ’Niet goed om Mohammed-cartoons te tonen’

Politieagenten zetten de omgeving af. Ⓒ REUTERS

ERAGNY-SUR-OISE - Frankrijk is voor de tweede keer in drie weken opgeschrikt door een terreuraanslag. Een 47-jarige geschiedenisleraar werd op straat onthoofd door een 18-jarige jongen, nadat de docent eerder deze week de Mohammed-cartoons uit Charlie Hebdo in de klas liet zien.