Politiek boek Pieter Omtzigt na 2 jaar bovenaan boekenlijst

DEN HAAG - Het boek Een nieuw sociaal contract van politicus Pieter Omtzigt was de afgelopen week het best verkochte boek van Nederland. Het manifest, waarin Omtzigt uitlegt hoe hij vindt dat Nederland eruit moet gaan zien, is opnieuw binnengekomen in de Bestseller 60, de lijst die boekenkoepel CPNB wekelijks op woensdag publiceert. Het boek, dat begin 2021 uitkwam, heeft twee jaar niet in de lijst gestaan.

Ⓒ ANP / Peter Hilz