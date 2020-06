LIVE | Demonstratie in Hoorn loopt uit de hand

Om zes uur meldden de voorstanders van het standbeeld van J.P. Coen zich op de Noorderveemarkt. Zij rondden rond zeven uur hun demonstratie af. Deze verliep rustig, er kwamen zo’n 20 mensen op af. In de bijeenkomst werden drie Nederlandse vlaggen met teksten daarop opgehangen.

De initiatiefnemer van de demonstratie ’Coen is OK’, Hendrik Op, noemde de opkomst „teleurstellend.” „Dit waren er wel heel weinig”, zei hij vrijdag.

Ⓒ ANP

Tegenstanders

De tegenstanders van het standbeeld arriveerden om 19.00 uur op het Pelmolenpad. Daar werden door zo’n 200 man leuzen gescandeerd als ’Weg met JP Coen’ en ’Black Lives Matter’. Ook hielden ze een minuut stilte voor slachtoffers van de slavernij.

Rond half negen begon de sfeer grimmig te worden, zo zag onze verslaggever. De politie werd aangevallen met blikken bier. „Er wordt met stoelen gegooid. Demonstranten trappen en slaan, waaronder naar de pers.” Onze Telegraaf-verslaggever Vincent Triest is in zijn maag gestompt door de relschoppers en er is geprobeerd zijn telefoon te stelen. De Telegraaf bereidt een aangifte voor.

Volgens agenten hebben de demonstranten messen en stokken bij zich. De ME is opgeroepen om te ondersteunen.

De organisatie heeft het podium weggehaald, de demonstranten hebben zich verplaatst naar het station en willen niet terug naar de plek waarvoor de gemeente toestemming voor heeft afgegeven. De politie roept de relschoppers op om naar huis te gaan, „anders gaan we geweld gebruiken.” De politie hield een persoon aan. Die is overgebracht naar het politiebureau.

Beide partijen lieten voorafgaand aan de demonstraties nog weten uit uit te gaan van vreedzame demonstraties.

