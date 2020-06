Meerdere arrestaties bij rellen in Hoorn

Om zes uur meldden de voorstanders van het standbeeld van J.P. Coen zich op de Noorderveemarkt. Zij rondden rond zeven uur hun demonstratie af. Deze verliep rustig, er kwamen zo’n 20 mensen op af. In de bijeenkomst werden drie Nederlandse vlaggen met teksten daarop opgehangen.

De initiatiefnemer van de demonstratie ’Coen is OK’, Hendrik Op, noemde de opkomst „teleurstellend.” „Dit waren er wel heel weinig”, zei hij vrijdag.

Ⓒ ANP

Tegenstanders

De tegenstanders van het standbeeld arriveerden om 19.00 uur op het Pelmolenpad. Daar werden door zo’n 200 man leuzen gescandeerd als ’Weg met JP Coen’ en ’Black Lives Matter’. Ook hielden ze een minuut stilte voor slachtoffers van de slavernij.

Ⓒ ANP

Rond half negen begon de sfeer grimmig te worden, zo zag onze verslaggever. De politie werd aangevallen met blikken bier. „Er wordt met stoelen gegooid. Demonstranten trappen en slaan, waaronder naar de pers.” Onze Telegraaf-verslaggever Vincent Triest is belaagd. „Voor de duidelijkheid. Met mij gaat het goed. Ik ben meerdere keren in mijn maag gestompt. Ook probeerde iemand mijn telefoon te stelen. Dat gebeurde kort nadat relschoppers de politie met stenen en stoelen bekogelden. Een politieteam in burger greep gelukkig in.” De Telegraaf bereidt een aangifte voor.

Volgens agenten hadden de demonstranten messen en stokken bij zich. De ME is opgeroepen om te ondersteunen.

De organisatie heeft het podium weggehaald, de demonstranten zwerven door Hoorn. De politie heeft mensen gesommeerd het centrum te verlaten. Volgens de politie is hiertoe een noodverordening afgegeven door de gemeente. Er zijn vier personen aangehouden.

Standbeeld omsingeld

Het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen is ondertussen omsingeld door zo’n 16 ME’ers. Het beeld staat op de Roode Steen in het centrum van de stad.

Op het plein stonden veel terrassen waar mensen hapjes en drankjes nuttigden. Maar die werden plots in allerijl weggehaald. Korte tijd later riep de politie alle aanwezigen op om het plein te verlaten. Omdat er ook veel uitgaanspubliek was, werd het erg druk in het centrum. Ook werd er veel vuurwerk afgestoken, vermoedelijk door een deel van het uitgaanspubliek.

De ME is rond half elf begonnen met het leegvegen van de straten.

Beide partijen lieten voorafgaand aan de demonstraties nog weten uit te gaan van vreedzame demonstraties.

