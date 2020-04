Gewonde albino-egel gevonden in Den Helder

Albino-egels zijn zeldzaam. Boswachter Chris van der Vliet, die het dier vond, heeft het nog nooit eerder meegemaakt: „Ik heb het ooit op een foto in de krant gezien, maar nooit in het echt.”

Van der Vliet trof het dier aan in een duingebied. „De egel was uitgemergeld”, zo vertelt Sophie Ward van het vogelasiel waar het egeltje naartoe gebracht is aan NH Nieuws. „Hij was vel over been, uitgedroogd en zat onder de parasieten. Nu hij licht verteerbaar voedsel van ons krijgt, gaat het een heel klein beetje beter met hem.”

Hoe het dier zo verzwakt kon raken, is niet duidelijk. „Misschien ging hij al verzwakt de winterslaap in en werd hij in nog slechtere conditie wakker.”

Als de egel weer hersteld is, gaat hij terug de natuur in. „In principe doen we dat wel altijd. Het is weliswaar een albino en valt dus meer op, maar het is ook gewoon een speling van de natuur. En dus zou hij eigenlijk ook weer terug de natuur in moeten. Al valt hij dan wel meer op.”