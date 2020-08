’Facebook neemt maatregelen voor als Trump uitslag verwerpt’

Er wordt al een tijd gespeculeerd dat Trump bij verlies mogelijk de verkiezingsuitslag zal betwisten om in het Witte Huis te kunnen blijven. Dat is een van de scenario’s waar medewerkers van Facebook mee bezig zijn ter voorbereiding op de verkiezingen.

De bronnen, die niet met naam en toenaam genoemd willen worden, zeggen dat Facebook stappen voorbereidt voor het geval dat Trump onterecht de verkiezingsoverwinning opeist. Ook liggen er plannen klaar voor als Trump beweert dat er gefraudeerd is met briefstemmen. De president heeft meermaals beweerd dat stemmen per post verkiezingsfraude in de hand werkt, een bewering waarvoor overigens geen bewijs bestaat.

Facebook-topman Mark Zuckerberg en leidinggevenden zouden dagelijks vergaderen over manieren om te voorkomen dat het platform wordt gebruikt om de verkiezingsuitslag te betwisten. Daarbij zou onder meer zijn overlegd over een soort ’dodemansknop’ om alle politieke advertenties te blokkeren na de verkiezingen, aldus de ingewijden.

Facebook begon deze maand met het aanpakken van desinformatie die Trump via zijn account verspreidt. Het bedrijf verwijderde toen een bericht van Trump dat volgens het platform in strijd was met de regels over misleidende informatie over het nieuwe coronavirus. Trump beschuldigde Facebook daarop van censuur.

Het platform heeft in het verleden altijd gesteld vrije meningsuiting als hoogste goed te beschouwen. Facebook zit in zijn maag met het dilemma hoe om te gaan met Trumps uitingen, uit angst te worden te worden beschuldigd van vooroordelen.

Microblogplatform Twitter, dat door Trump veelvuldig wordt gebruikt, voert al langer een beleid ten opzichte van misinformatie die Trump verspreidt. Twitter blokkeerde enkele berichten van Trump, of plaatste daar meldingen bij. Ook daarop reageerde de president telkens boos.