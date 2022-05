LIVE | Burgemeester Charkov claimt verdrijving Russen

Video

‘Dit is dikke middelvinger van Glennis Grace’

In deze entertainmentupdate bespreken Pim Sedee en verslaggever Jordi Versteegden een opmerkelijke video van Glennis Grace, waarin zij een duet zingt met haar zoon. In februari werden zij samen opgepakt na een vechtpartij in de Jumbo. Het onderzoek van het OM is nog in volle gang.