’Albanese politicus omgekomen in Nederland’

Lato verbleef de afgelopen jaren in een afgelegen huis in Afferden, in de regio Maas en Waal. Buiten op het terrein wapperen de vlag van Nederland, de Verenigde Staten en Chameria, een regio op de grens van het zuiden van Albanië en Griekenland die streeft naar onafhankelijkheid. Lato was zelfverklaard president van deze regio.

In die hoedanigheid had Lato regelmatig publieke optredens bij het Europees Parlement in Brussel en leidde hij demonstraties die vooral draaiden om de onafhankelijkheid van de het republiekje, dat overigens door geen enkel land wordt herkend. Lato was behalve de hoogste functionaris van Chameria ook nog coach van het voetbalteam van Chameria.

Tips? Gebruik onze WhatsApp-tiplijn: klik hier of zet +31613650952 in uw telefoon. U kunt ook mailen naar tipmanager@telegraaf.nl.

Moordpartijen

Het volk van de Chams komt uit een grensgebied tussen Griekenland en Albanië. Gedurende de na de Tweede Wereldoorlog werden ze hardhandig weggejaagd uit Griekenland na de Tweede Wereldoorlog omdat ze zouden hebben gecollaboreerd met de nazi’s. Volgens de Chams werden 2900 mensen vermoord; genocide, zo heet het in Albanië, al wordt die term nergens anders gehonoreerd. „We moesten allemaal - mannen, vrouwen, meisjes, jongens – verzamelen op een plein”, vertelde een vrouw later die destijds 12 jaar was tegen de Huffington Post. „Ze doodden sommige mannen met messen. De jongens werden vastgebonden, hun oren afgesneden, sommigen hun ogen uitgestoken. Ze werden levend gevild. Vrouwen en meisjes werden verkracht en vermoord.”

Ook in periodes daarvoor waren er moordpartijen. De Huffington Post noemde het volk dan ook ’de Rohingya van Europa’.

’Hinderlaag’

Lato woonde al jarenlang in Nederland en was ondernemer. Hij zou een leger aan schuldeisers achter zich aan hebben gehad, schrijft Omroep Gelderland. Hij had schulden bij bedrijven en particulieren in ons land. Het zou gaan om miljoenen euro’s.

Het lichaam is gevonden in de berm. De politie geeft er nog geen uitsluitsel over. Ⓒ 112NIEUWSGROEP

Behalve zijn werk voor de onafhankelijkheidsbeweging van Chameria, had Lato een aantal schimmige bezigheden, vertelt diplomaat Jeroen Zandberg. Hij werkt voor de Organisatie van Niet-Vertegenwoordigde Naties en Volkeren (UNPO), die niet-erkende landen vanuit Den Haag helpt, en adviseerde Lato over zijn onafhankelijkheidswerk. „Hij bracht veel geld contant de grens met Albanië over”, reageert Zandberg tegenover De Gelderlander. „Hij deed zaken met ondernemers die geen btw betalen. Daardoor sloot hij een aantal schimmige deals.”

Een medestander van Latos heeft inmiddels verklaard dat hij een telefoontje kreeg van niet-Albanezen die hem in een hinderlaag hebben gelokt. Zijn dood moet wel met de strijd van de Chams te maken hebben, zegt de getrouw. Ook Angelo Aliu, die doorgaat voor premier van Chameria, spreekt op Facebook van ’een politiek gemotiveerde moord’. „Festim Lato is een held van de republiek Chameria!”

Bekijk ook: Dode aangetroffen langs water Nijmegen

Vermissingsmelding

Lato was afgelopen week als vermist opgegeven door familie. Volgens Omroep Gelderland is zijn lichaam zaterdagmiddag in de berm langs de Nieuwe Ubbergseweg gevonden, maar of dat daadwerkelijk het lichaam is van Lato, kan de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerster is er nog aanvullend onderzoek nodig naar de identiteit van de overleden persoon daar.

Tegelijkertijd wordt de vondst van een lichaam elders, in het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Nigtevecht, in verband gebracht met ’een 43-jarige man uit Albanië’ waarover de politie verder niets kwijt wil.