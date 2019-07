’Vermoorde man Nijmegen slachtoffer afrekening’

Het zou gaan om Festim Lato, meldt Omroep Gelderland op basis van bronnen. De in Albanië geboren Lato zou een leger aan schuldeisers achter zich aan hebben gehad.

Bekijk ook: Dode aangetroffen langs water Nijmegen

Lato was afgelopen week als vermist opgegeven door familie. Zijn lichaam werd zaterdagmiddag in de berm langs de Nieuwe Ubbergseweg gevonden. De politie liet eerder al weten ervan uit te gaan dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen.

Het slachtoffer woonde de afgelopen jaren in Afferden, in de Betuwe. Lato had zichzelf uitgeroepen tot president van Chameria, een regio op de grens van Albanië en Griekenland die streeft naar onafhankelijkheid.