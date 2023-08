Amerikaanse moeder (44) verdronken nadat ze zoontje (10) wilde redden uit rivier

De 10-jarige gleed tijdens het hiken in het wilde water en had al snel moeite om eruit te komen. Daarom sprong Melissa achter hem aan, niet wetende dat zij evenals in problemen zou komen. Haar twee andere kinderen schoten vervolgens te hulp, waarna de zoon van 18 ook in de problemen kwam. Hij wist wel de 10-jarige veilig op het droge te krijgen.

Maar voor Melissa was het te laat. Bij de autopsie bleek dat ze was verdronken. „Hoewel we allen waarderen die ons hulp heeft geboden, vragen we iedereen om de familie de tijd en ruimte te geven om te rouwen om de dood van Melissa”, zei de politie van Everett in een verklaring op Facebook.