Oostenrijker Sebastian Kurz vervolgd: parlement heft immuniteit op

De 35-jarige Kurz ligt onder vuur omdat hij in 2016 overheidsgeld zou hebben gebruikt om peilingen te manipuleren in zijn eigen voordeel, waardoor hij leider van de conservatieve ÖVP kon worden en daarmee ook bondskanselier. Negen personen uit zijn directe omgeving worden hier eveneens van beschuldigd. De Oostenrijkse justitie doet verder onderzoek in de zaak en deed eerder invallen in onder meer het ambtskantoor van Kurz en het ministerie van Financiën.

Kurz stapte vorige maand vanwege het schandaal op als regeringsleider, onder druk van coalitiepartner De Groenen. Partijgenoot en buitenlandminister Alexander Schallenberg volgde hem op als bondskanselier. Omdat Kurz daarna als parlementariër werd beëdigd, was hij nog altijd juridisch onschendbaar. Zelf zei de politicus eerder zijn immuniteit te willen opgeven om het onderzoek naar hem te laten doorgaan, zodat zijn onschuld kan worden aangetoond.

Er loopt ook een onderzoek naar Kurz vanwege zijn mogelijk valse getuigenis over het Oostenrijkse corruptieschandaal dat bekendstaat als Ibizagate. Die zaak draait om de partijleider van de rechts-populistische FPÖ, Heinz-Christian Strache. Van hem is een op Ibiza opgenomen video verschenen waarin lijkt dat hij tot corruptie bereid was. Op het moment van het schandaal was Strache vicekanselier in de regering van Kurz.