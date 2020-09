Verbijstering na chaos Trump-Biden

Het eerste debat heeft volgens de commissie voor presidentiële debatten duidelijk gemaakt dat er „meer instrumenten voor orde” nodig zijn. Daarmee kan dan „een meer ordelijke discussie ontstaan.” Wat de maatregelen precies gaan worden, is nog niet duidelijk, maar dat zal snel bekendgemaakt worden.

De commissie complimenteerde debatleider Chris Wallace voor zijn „professionaliteit” in het debat. Wallace, een van de meer kritische stemmen bij het conservatieve Fox News, kreeg veel kritiek te verduren omdat hij het debat niet in de hand wist te houden. Na meerdere berispingen van Wallace hield president Trump zich nog steeds niet aan de regels. Ook Biden ging daarop een aantal keren verbaal over de streep.

Kater

Een deel van de Amerikanen werd vanochtend wakker met een katerig en verbijsterd gevoel over wat er zich tijdens het debat had afgespeeld. In de lokale ontbijttent in Columbus in Ohio was het debat het gesprek van de dag. Niet zelden werd er gezucht en moeilijk gekeken toen omschreven werd wat de klanten van het debat vonden. „Ongelooflijk”, was de meest gehoorde omschrijving.

Ook in de Amerikaanse media was er verbijstering. De lokale krant van Cleveland, Ohio, waar het debat werd gehouden, hield het simpel. Boven een foto van Trump en Biden stonden slechts twee woorden op de voorpagina: „Beledigingen, onderbrekingen.”

’NASTY!’

De New Yorkse tabloids zijn vaak het beste in het verwoorden van het overheersende gevoel. De New York Post had „NASTY!” in grote letters op de voorpagina. „Eerste debat een vreselijk knokpartij.” Die andere New Yorkse tabloid the Daily News had het over „rage on the stage”, woede op het podium.

Ook de grote kranten waren eenduidig over het verloop van het debat. De New York Times kopte „Trumps onderbrekingen zorgen voor chaotisch debat.” De Washington Post schreef „Debat zakt af naar furieus ruziemaken.” De Wall street Journal keek naar beide kandidaten: „Biden en Trump wisselen beledigingen uit.”