Burgemeester sluit Marrakech Lounge op Herenstraat na beschieting vrijdagochtend

Vrijdagochtend rond half elf is het op het oog ’business as usual’ in de Herenstraat. De groenteboer tegenover de Marrakech Lounge doet goede zaken. Alleen leunt er ook een politieagent op de motorkap van zijn half op de stoep geparkeerde auto.

Even later komt de technische recherche aan op het plaats delict, eerst een man met een notitieblok, later twee vrouwen in een auto. Zij inspecteren de voorgevel en de ruiten van het pand die flink beschadigd zijn geraakt. Het onderzoek van de technische recherche duurt de hele ochtend en een deel van de middag. Op straat trof de politie eerder meerdere kogelhulzen op straat, nabij het pand, aan. Het pand ernaast, waar een gezin met kinderen woont, is op een haar na niet geraakt.

Voor zover bekend was er tijdens de schietpartij niemand aanwezig in de Marrakech Lounge. Ook zou niemand zwaar gewond zijn geraakt. De aanleiding van het incident is nog onduidelijk. Volgens de eigenaar, die ’s nachts een kijkje is komen nemen, heeft hij geen vijanden. Dat hij al twee keer eerder gedwongen dicht moest op last van de burgemeester heeft met dit incident niets te maken. Een keer was het vanwege de onvoldoende brandveilige situatie, daarna vanwege het overtreden van de coronaregels.

Klopjacht inclusief politiehelikopter

De schrik zit er goed in in de buurt. Ondernemersvereniging HerenDoeza ziet de shishalounge liever vandaag dan morgen definitief vertrekken uit de Herenstraat. „Klanten zorgen al jaren voor rotzooi op straat en andere overlast. Vooral als ze vertrekken. Maar dit is echt serieus. Dat wil je niet in je wijk”, zegt bestuurslid Nelly Brands van HerenDoeza. „Het is geen plek voor zo’n tent. De eigenaar is best een geschikte peer, maar hij heeft weinig grip op het publiek dat er komt. We hebben gevraagd of hij beveiliging aan de deur zet, maar dat is niet gebeurd.”

De politie begon na het incident meteen een klopjacht, waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet. Deze cirkelde zeker een uur boven de wijk. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Getuigen ter plaatse meldden dat er mogelijk twee personen betrokken waren bij het incident.

Vrijdagochtend rond negen uur ’s ochtends werd in een sloot aan de Ondermeerweg in Stompwijk een gestolen motorscooter gevonden. Omdat de politie vermoedt dat de scooter gebruikt is bij de beschieting van het pand, werd ook daar onderzoek verricht. Van de bestuurder ontbrak ieder spoor.