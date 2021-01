Nederlands meisje (17) opgepakt in Zwitserland omdat ze quarantaine wilde ontvluchten

De tiener werd opgepakt in Zürich kort voordat ze aan boord wilde gaan. Ze gaf toe toe dat ze op het vliegveld de nepcoronatest had overlegd.

De jonge vrouw was positief getest in het kanton Wallis, waar veel kan worden geskied. De autoriteiten hadden haar bevolen in quarantaine te gaan, maar toen ze merkten dat ze was vertrokken, brachten ze de politie op de hoogte.

Tegen de jonge vrouw is een strafzaak geopend wegens het overtreden van de coronawetgeving en het vervalsen van documenten. Ze is met een ambulance teruggebracht naar Wallis.