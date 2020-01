Vier verdachten uitbraakpoging Zutphen langer vast

Waarschijnlijk was het de bedoeling de tot levenslange celstraf veroordeelde Omar L. te bevrijden. Ⓒ News United

ZUTPHEN - De vier mannen die zondag zijn aangehouden in verband met een mogelijke uitbraakpoging uit de gevangenis in Zutphen, moeten nog veertien dagen in de cel blijven. De rechter-commissaris heeft hun voorarrest woensdag verlengd.