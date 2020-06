Dit mag vanaf vandaag weer!

Nadat onder meer de kappers, basisscholen (deels) en bibliotheken op 11 mei weer open gingen, acht het kabinet de tijd rijp om deze maandag de maatschappij weer verder van het coronaslot te halen.

Dat geeft vooral in de horeca lucht. Vanaf deze maandag, om 12.00 uur om precies te zijn, mag je weer naar het terras. Daar is nog wel de regel van anderhalve meter afstand houden, maar helemaal heilig is die niet. Mensen uit één huishouden mogen wel zonder afstand te houden aan een tafeltje. Officieel mag dat niet als je met z’n tweeën uit een verschillend huishouden het terras op gaat, maar er is besloten om in dat geval niet te handhaven. Dat gebeurt wel bij grotere groepen die geen afstand houden op het terras.

De horeca kan niet alleen de terrassen openen, maar mag ook binnen weer aan het werk. Cafés en restaurants mogen daar wel maximaal 30 gasten ontvangen. En dat mag alleen als er genoeg ruimte is om iedereen met genoeg onderlinge afstand binnen te laten. Om onnodige drukte en toeloop te voorkomen, werken veel horecagelegenheden met een reserveringssysteem.

Mensen kunnen ook weer cultuur gaan snuiven. De bioscopen, culturele instellingen en musea mogen weer open. Bij die eerste twee geldt ook het maximum van 30 mensen en ook hier wordt door de branche gewerkt met reserveringen.

De middelbare scholen gaan vanaf dinsdag ook weer mondjesmaat open. Hoe daar precies invulling aan wordt gegeven, verschilt nog per school. In sommige gevallen gaat het fysiek om slechts een mentoruur en zijn de lessen verder vooral digitaal, ook al was dat tegen de wens van het kabinet. De basisscholen mogen vanaf 8 juni weer helemaal open.

In het openbaar vervoer rijdt de NS vanaf dinsdag weer grotendeels volgens de gewone dienstregeling. Het is vanaf maandag al verplicht om overal in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen.