Holocaust Oog om oog: hoe een groep Joden na WOII wraak wilde nemen op de Duitsers

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Het Joodse wraakcommando Nakam, met in het midden (staand) leider Abba Kovner (juli 1944).

Tel Aviv - Een Joods wraakcommando probeerde kort na de Tweede Wereldoorlog zes miljoen Duitsers te doden. Oog om oog, tand om tand. Een weinig bekende episode waarover nu een opzienbarend boek is verschenen. „Als Jezus de Holocaust had meegemaakt, dan had hij geholpen.”