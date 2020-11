Werkstraffen geëist tegen schippers fataal ongeluk Scheveningen

Het ongeluk gebeurde tussen een stalen motorboot met drie opvarenden waar Jan de J. schipper op was en een snelle rubberboot (een RIB), met Stanislav G. als schipper en in totaal acht personen erop. De stalen motorboot voer volgens het OM met hoge snelheid achterop de rubberboot, die ook sneller ging dan de in de haven toegestane snelheid.

Het OM noemt beide mannen schuldig aan het ongeval, maar rekent het de 64-jarige De J. uit Oostvoorne zwaarder aan. Hij had de aanvaring moeten zien aankomen. Daarom wordt tegen hem een hogere werkstraf geëist, van 120 uur. Tegen de 34-jarige G. uit Rhenen is 100 uur werkstraf geëist. „Beide mannen gedroegen zich niet zoals van een ervaren schipper had mogen worden verwacht”, aldus de officier van justitie. „Uiteraard hebben zij dit ongeluk nooit gewild en zij gaan er ook gebukt onder. Maar door hun onvoorzichtigheid en onoplettendheid kon dit wel gebeuren.”

Het ongeval gebeurde tijdens de festiviteiten van de Volvo Ocean Race in de haven, een zeilrace die een week duurde en waar veel publiek op afkwam. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren.

Beide schippers vertelden donderdag, tijdens de eerste zittingsdag in de rechtbank in Den Haag, dat de botsing nooit de bedoeling was en ze nog altijd niet weten wat er nou mis is gegaan. Alle twee werden ze meer dan eens overmand door emoties. Diverse slachtoffers vertelden ook hun verhaal in de rechtbank. Sommigen van hen hebben nog altijd zware klachten en zullen dat de rest van hun leven hebben. Ze gaven aan de schippers niets kwalijk te nemen.

De rechtbank doet 18 december uitspraak.