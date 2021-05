Radboudumc rectificeert beschuldigingen over oncoloog

De ziekenhuisdirectie is door de rechter gedwongen om de rectificatie te plaatsen en het voorgenomen ontslag in te trekken. De oncoloog werd in augustus 2019 op non-actief gesteld toen er volgens het ziekenhuis ernstige klachten over haar functioneren waren binnengekomen. Uit onderzoek zou later zijn gebleken dat de vrouw ernstige fouten had gemaakt bij 45 patiënten en in 83 gevallen problemen veroorzaakte door haar handelen.

Geen bewijs

Maar de kantonrechter en later het hof oordeelden dat daarvoor geen bewijs was en dat de kankerspecialist bovendien voor 2019 nooit kritiek op haar functioneren had gehad. Het ziekenhuis moest haar daarom ondanks de ernstig verstoorde arbeidsrelatie in mei van dit jaar weer aan het werk laten gaan. Het Radboudumc heeft cassatie bij de Hoge Raad ingesteld tegen deze uitspraken. Maar een beslissing in die zaak kan nog een behoorlijke tijd gaan duren.