Weer recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

Het straatbeeld in Berlijn. Ⓒ Hollandse Hoogte / Anadolu Agency

BERLIJN - Ondanks extra maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die sinds deze week in Duitsland van kracht zijn, is er voor de tweede dag op rij sprake van een recordaantal nieuwe besmettingen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft vrijdagochtend gemeld dat er in het laatste etmaal nog eens 21.506 coronabesmettingen zijn vastgesteld.