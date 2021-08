Premium Binnenland

Ondanks veilige vaccins: wie zijn prikweigeraars en waarom blijven ze bij hun keuze?

In de strijd tegen corona worden in steeds meer landen barrières opgeworpen voor ongevaccineerden. Zonder prikbewijs of negatieve test zijn stadion, concerthal, gym of terras straks verboden terrein. Ook hier ontstaat een tweedeling tussen wel- en niet-gevaccineerden. Wie zijn de ’prikweigeraars’ en...