Verkenningsgesprekken verder op landgoed Hilversum na intrekken controversiële plannen PVV

Fractievoorzitters Wilders, Yesilgöz, Omtzigt en Van der Plas en hun secondanten Fleur Agema (PVV), Sophie Hermans (VVD), Eddy van Hijum (NSC) en – afwisselend – Mona Keijzer en Henk Vermeer (BBB), zullen elkaar voor het eerst na het kerstreces weer spreken, al hebben de partijen ook afgelopen week niet stilgezeten. Vorige week hebben de partijleiders, buiten het zicht van de camera’s en in wisselende duo’s, ook al informele gesprekken gevoerd.

’De diepte in’

Die gesprekken waren bedoeld om elkaar beter te leren kennen, maar ook om de diepte in te gaan, meldt een ingewijde die de gesprekken ’heel zinvol’ noemt. Er zou zijn gesproken over de rechtsstaat, en ook enkele initiatiefwetsvoorstellen van Wilders kwamen ter sprake.

De gesprekken hebben erin geresulteerd dat Wilders maandagochtend drie voorstellen introk. In een brief aan de nieuwe Tweede Kamervoorzitter, PVV’er Martin Bosma, kondigt Wilders aan dat hij onder meer een omstreden plan intrekt voor een verbod op bepaalde islamitische uitingen.

Met dat plan wilde de PVV-voorman een verbod op de boerka en de nikab in publieke ruimtes, moskeeën en (islamitische) scholen invoeren. Daarnaast beoogde hij met zijn wetsvoorstel een verbod op het drukken, verkopen en verspreiden van de Koran. Ook een ander wetsvoorstel, waarmee ’potentiële’ jihadisten nog voor hun veroordeling in de gevangenis gezet kunnen worden, gaat de prullenbak in. Tot slot gaat ook een ander PVV-plan, om mensen met een dubbel paspoort het stemrecht te ontnemen, van tafel.

Die voorstellen zijn volgens rechtsgeleerden in strijd met de Grondwet en lagen zwaar op de maag bij de andere partijen met wie Wilders tot kabinetssamenwerking wil komen. Met het intrekken ervan wil Wilders laten zien dat hij de belofte om zijn controversiële plannen in de ijskast te zetten, wil nakomen. Maar of dit voldoende voor de andere partijen is, moet nog blijken. Wel spreekt BBB-leider Van der Plas van een ’mooie stap voorwaarts’. Ze wil nu ’samen met de andere partijen’ praten over ’andere belangrijke dossiers, die gaan over de problemen in Nederland’, zo zegt ze.

De gesprekken op de Hilversumse hei beginnen dinsdag en duren tot en met donderdag. Op 21 december overlegden PVV, VVD, NSC en BBB in Den Haag voor het laatst formeel over een mogelijke coalitie. Plasterk zei toen te zoeken naar „een gezamenlijke basislijn voor het waarborgen van de Grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat.” Daarna wil hij verder praten over kernthema’s als migratie en bestaanszekerheid.

Startpositie

Wat ook besproken moet worden en vooralsnog amper aan de orde is geweest, is wie er daadwerkelijk in een kabinet wil stappen en wie premier moet worden. Partijen hebben hun startpositie duidelijk gemaakt tijdens de verkenning – de VVD zelfs voordat die begon. Toen werd duidelijk dat er totaal geen consensus over bestaat. De PVV wil het kabinet in, BBB ook, maar niet alleen met de PVV. En NSC wil dan weer niet in een kabinet zonder de VVD. En de liberalen staan vooralsnog op het standpunt dat ze alleen willen gedogen.

Alternatief

Die Gordiaanse knoop is amper aangeraakt, laat staan ontward. Bronnen rondom de formerende partijen houden er rekening mee dat alle vier de sprong gewoon zullen moeten wagen. Het alternatief – onderhandelen met Frans Timmermans (PvdA/GL) of nieuwe verkiezingen – is voor de partijen immers ook niet ál te aanlokkelijk.

Tekst loopt door onder de foto.

© ANP / HH

De keuze voor De Zwaluwenberg is niet toevallig. De streng beveiligde locatie in het Gooise groen werd ook al als overleglocatie gebruikt tijdens formaties in 2007, 2017 en 2022. De statige villa kent meerdere chique (door wijlen prins Bernhard ingerichte) kamers en biedt de mogelijkheid om te overnachten.

De RVD laat weten dat er onderhandelaars blijven slapen, maar wie wanneer is volgens de dienst nog niet bekend.