Meerderheid van Velsen-Noord ziet asielboot het liefst vertrekken

De gemeenteraad wilde bij de bevolking peilen of er niet toch draagvlak is de termijn voor de noodopvang niet toch met een half jaar te verlengen. Dat draagvlak is, zo blijkt uit de enquete, beperkt. Van de 18-plussers in het dorp is 59 procent tegen verlenging. Iets meer dan een kwart van de inwoners is vóór het plan en 13 procent steunt de verlenging onder onder voorwaarden. Zij willen graag extra afspraken, waaronder een duidelijke einddatum en een maximumaantal van duizend asielzoekers. Uit de enquête blijkt ook dat de meerderheid van de ondervraagden niet kan aangeven of de ervaringen met het asielschip positief of negatief zijn.

De uitslag van het referendum is niet bindend, maar weegt volgens de raad wel zwaar. Volgende week debatteert de gemeenteraad erover. Het schip zonder besluit tot verlkenging nog tot 16 april blijven liggen. Het COA heeft alternatieve ligplaatsen op het oog in Vlissingen, Eemshaven en Den Helder. Mocht Velsen besluiten tot vertrek van het schip, dan wil het college enkele honderd asielzoekers die inmiddels binding hebben met de regio opvangen op kleiner riviercruisschip. Daar is alleen nog geen ligplaats voor gevonden.