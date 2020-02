Droevige beelden: dit is het verdriet van de boswachter

Zo zwemt een jonge otter met een plastic ring om zijn nek rond in de Nieuwkoopse Plassen, blijkt uit beelden van Natuurmonumenten. Het zou gaan om zwerfafval. Boswachter John Pietersen ’schrok’ toen hij de beelden zag. „Omdat het dier nog iets zal groeien, kan de ring verstikkend gaan werken.”

Het jonge dier komt samen met zijn moeder uit het water, is te zien op webcambeelden, waarna de ring zichtbaar wordt. „Waarschijnlijk is het dier er gewoon in gezwommen. Een otter heeft een gestroomlijnd lichaam en een dikke vacht. Met de haren mee glijdt een ring er zo omheen.”

’Dit kán toch niet zo zijn!’

De jonge otter, zo’n 10 maanden oud, kan irritatie en infecties krijgen van de band. ’Ook kan het zijn luchtpijp afknellen’, aldus Natuurmonumenten. Een otterexpert moet nu helpen om het dier te vangen, maar bij de schuwe otters is dat een hels karwei. Zeker in een gebied van 1400 hectare.

Plastic is een grote doorn in het oog van natuurliefhebbers. Ook in de Nieuwkoopse Plassen vissen boswachters dagelijks afval uit het water. „Het went, en als ik me dat bedenk, begin ik met fronsen”, aldus boswachter Pietersen. „Er is veel gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren. En met succes! Het water is schoner en de otter is terug. Het kan toch niet zo zijn dat een stukje plastic ’m dan de das om doet?”

’Verdrietig’ om Biesbosch

Ook in het Brabantse natuurgebied de Biesbosch, het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa, is het flink raak, blijkt uit actuele beelden van het gebied die boswachter Arie Benschop deelde met zijn volgers. De habitat van de bever is bevlekt met honderden stukjes plastic. Die kwamen aan het oppervlak toen het hoge water zich terugtrok.

De plastic bekertjes, propjes papier, stukjes verpakking en flesjes baren zorgen. Het broedseizoen komt eraan. „Je wilt dat plastic gewoon niet in je ecosysteem hebben. Vogels kunnen er een nestje van bouwen of het per ongeluk aan hun jongen gaan voeren”, vertelt boswachter Thomas van der Es tegen het AD. „En vissen kunnen stukjes binnen krijgen. Met alle kwalijke gevolgen van dien.”

Tot 15 maart, wanneer het broeden begint, proberen vrijwilligers zo veel mogelijk op te ruimen. Daarna moeten de vogels niet meer gestoord worden.

Het verdriet van de boswachter

Boswachter Van Es benadrukt dat hij ’verdrietig’ wordt van de afvalberg te midden van de wilgenbossen en kronkelende kreken. „Je ziet de gekste dingen”, zegt Van der Es. „Als er in de zomer of nazomer activiteiten zijn geweest - zoals vlotten bouwen - komen we de restanten daarvan in deze periode tegen.’’

Nu het hoge water wegtrekt, ’zie je pas echt hoeveel afval elke dag door de rivier stroomt’, aldus boswachter Benschop. „Droevig om te zien.”