Oud-agenten massaal bereid bij te springen tijdens coronacrisis

Dat meldt politievakbond ACP aan het MAX Ouderenjournaal, dat woensdag hierover een item heeft op NPO1.

Esmé Rijs van ACP is blij met de grote bereidheid te helpen: „Inmiddels hebben zich al 500 oud-agenten gemeld, uit het hele land. Politiemensen zetten een stap vooruit waar anderen een stap achteruit zetten, het is hartverwarmend. Eens een politiemens, altijd een politiemens, ze hebben een groot blauw hart.”

Ook vitaal beroep

De oproep aan oud-agenten is een initiatief van Jaap Visser, die vijf jaar bij de politie werkte. „Je zag het in de zorg waar oud-medewerkers zich melden, maar de politie is ook een vitaal beroep”, zegt Visser. „En de grote bereidheid doet me goed, ook al is de inzet nu misschien nog niet nodig maar als de nood aan de man komt, dan staan er honderden oud-collega’s klaar. Misschien niet gelijk voor in de frontlinie maar vooral ook om te ondersteunen op allerlei gebied.”