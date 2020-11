Man aangehouden na stroomstoring Lelystad

Een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zou in een stroomhuisje onder stroom hebben gestaan. Hij is naar het Brandwondencentrum in Beverwijk gebracht, meldt de politie. Hij werd dinsdagavond zwaargewond aangetroffen in een leegstaand pand aan de Botter.

De politie onderzoekt nog waarom de twee mannen op het terrein waren. De storing dinsdagavond trof ruim 3000 klanten, meldde netbeheerder Liander.