Miljardair Ross Perot (89) overleden

Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. De excentrieke Texaan werd rijk met zijn bedrijf Electronic Data Systems (EDS) dat hij in 1984 verkocht voor 2,5 miljard dollar aan General Motors.

Perot deed in 1992 een gooi naar het presidentschap in een strijd met Democraat Bill Clinton en Republikein George H.W. Bush, waarbij de onafhankelijke kandidaat niet verder kwam dan een slordige twintig procent van de stemmen - toch een aanzienlijke prestatie in de VS. Vier jaar later probeerde hij het opnieuw, met minder succes.

„Ross Perot, de fantastische zakenman en liefhebbende echtgenoot, broer, vader en grootvader, overleed eerder vandaag in zijn huis in Texas, in aanwezigheid van zijn geliefde familie”, zo luidt het statement van zijn nabestaanden.