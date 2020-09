Bedreigde leguaan uit ei gekropen in Blijdorp

De geboorte is een primeur voor de dierentuin in Rotterdam. Verzorgers keken in mei van dit jaar toe hoe moeder druk aan het graven was. Nadat de leguaan eieren had gelegd, werden ze uit voorzorg in een broedmachine geplaatst. Na 98 dagen kwam er beweging in één van de eieren. En nu is het tijd voor beschuit met muisjes!

Het dier was bij de geboorte 24,5 centimeter lang. ,,Hij is nu lichtgroen van kleur en zal in de loop de jaren steeds donkerder worden’’, zo laten de verzorgers weren. Het geslacht van het jonkie is nog niet bekend. Bezoekers moeten bovendien nog even geduld hebben, het dier blijft voorlopig achter de schermen en is dus nog niet bewonderen.

Oorzaken uitsterven

De Antilliaanse leguaan komt binnen de Nederlandse Cariben tegenwoordig alleen nog maar voor op Sint-Eustatius. De oorzaken van het uitsterven zijn onder meer te wijten aan de aantasting van het leefgebied en bedreiging door honden, katten en geiten.

De belangrijkste oorzaak op dit moment is de verdringing door de gewone en welbekende groene leguaan. Die komt van nature niet voor op Sint-Eustatius maar is daar toch terechtgekomen. Deze soort is forser gebouwd en dus geduchte tegenstanders. Ook de orkanen Irma en Maria van najaar 2017 hebben de kleine populatie van maximaal 600 leguanen hard geraakt doordat veel van hun natuurlijke habitat is vernietigd.