Twee doden gevonden op boot in Den Haag

DEN HAAG - Op een boot in Den Haag zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee overleden mensen aangetroffen. Dat meldt de politie. Volgens Omroep West is het tweetal vermoedelijk overleden door koolmonoxidevergiftiging, maar de politiewoordvoerder kan daar nog niets over zeggen. „We doen nog onderzoek om de toedracht te achterhalen.”