Voor de zoveelste keer crasht een razendsnelle supercar: ’Iets te veel gas geven kan al voldoende zijn voor een ongeluk’

In Baarn is een Ferrari Enzo gecrasht. Ⓒ Foto Caspar Huurdeman

Amsterdam - Het was niet de eerste keer dat het hopeloos fout ging en het zal ook niet de laatste keer zijn. Tijdens een proefrit met een zeer zeldzame Ferrari Enzo verloor de potentiële koper dinsdagmorgen in de buurt van Hilversum de macht over het stuur en crashte. De bestuurder raakte daarbij gewond en de peperdure bolide liep zware schade op.