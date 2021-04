Celstraf voor meisje (16) dat vriendin Alice (15) doodstak

De straf viel lager uit dan de maximaal 24 maanden die de rechtbank kan opleggen aan jeugdigen omdat zij het meisje verminderend toerekeningsvatbaar achtte. Zij werd schuldig bevonden aan doodslag.

Een ruzie met haar geheime geliefde werd Alice vorig jaar 12 augustus in een woning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam fataal. Wat er zich exact in de woning heeft afgespeeld is nog steeds onduidelijk. Tijdens de zitting twee weken geleden verklaarde ze dat ze tot haar daad kwam omdat ze door Alice met een mes werd aangevallen en dat ze uit zelfverdediging handelde.

Ⓒ JBMEDIA

Verklaring noodweer ’ongeloofwaardig’

De rechtbank noemde haar verklaring voor wat er in de woning gebeurde ongeloofwaardig en verwierp het beroep op noodweerexces. Volgens de rechter komt haar verhaal niet overeen met wat in het dossier aan technische bewijzen te vinden is. Ook paste ze telkens haar verhaal aan als ze geconfronteerd werd met het rechercheonderzoek.

Het OM stelde twee weken geleden dat het tweetal een relatie had die ze voor de buitenwereld geheim hield. De twee zaten op dezelfde school. Volgens het OM ontstonden binnen hun relatie regelmatig fikse ruzies. Ook zou er sprake zijn geweest van jaloezie aan de zijde van het de 16-jarige.