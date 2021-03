Auto botst hard op twee bomen bij Emmeloord

Rond 19.15 maakte de auto een harde klap tegen de twee bomen. De botsing deed de auto doormidden breken, het motorblok, het dashboard en het stuur slingerden met grote kracht naar buiten en kwamen zo’n 10 tot 20 meter verderop terecht. De weg en het fietspad lagen bezaaid met brokstukken.

Zwaargewond

Vermoedelijk is ook de bestuurder uit de auto geslingerd. Hij lag zwaargewond in een akker naast het fietspad. De man werd met spoed per ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. De toestand van de man is nog onbekend.

De klap deed de auto doormidden breken. Ⓒ ProNews

Vlak na het ongeluk botste er nog een andere auto op het motorblok dat daar op de donkere Espelerweg lag. De inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar hun voertuig raakte wel zwaar beschadigd.

Die weg werd vervolgens afgesloten voor uitgebreid sporenonderzoek door de politie om de oorzaak van het ongeluk te achterhalen. Momenteel is het dus nog niet duidelijk hoe dit gekomen is.

Verkeersveiligheid

Vorig jaar was de Espelerweg al eens eerder de plek waar een ernstig ongeval plaatsvond. Toen overleed op vrijdag 8 mei een 6-jarig meisje na een aanrijding met een auto. De omwonenden van de Espelerweg waren zondagavond ook extra geschokt en hopen dat de provincie of politie iets gaat doen aan de verkeersveiligheid. Er zou - met alle gevolgen van dien - vaak te hard worden gereden.