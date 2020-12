Buitenland

Finland ontdekt zowel Britse als Zuid-Afrikaanse coronavariant

Finland heeft de eerste gevallen van de besmettelijkere mutatie van het coronavirus vastgesteld. Het gaat om de variant van het coronavirus die voor het eerst in Groot-Brittannië is verschenen en om een variant die in Zuid-Afrika is ontdekt. Dat meldt het Finse ministerie van Sociale Zaken en Volksg...