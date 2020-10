Vermiste 15-jarige Celine teruggevonden in woning in Den Haag

Een Hagenaar van 31 is opgepakt voor haar vermissing.

Een buurman van het huis in het Zeeheldenkwartier waar het meisje werd gevonden zegt tegen het AD: ,,Ze vielen met tien agenten de woning binnen en riepen heel hard ‘politie! politie’. Een kwartier later brachten ze de man naar buiten.”

Volgens de buurman is de politie de verdachte op het spoor gekomen door zijn telefoon te traceren, die in de buurt was geweest van de plek waar Celine werd vermist.

Eerder op woensdag werd een Amber Alert uitgegeven voor de vermissing van Celine. Volgens de politie was zij mogelijk in levensgevaar en in „zorgwekkend gezelschap.”

Ze zou vrijdag door een onbekende man vlakbij haar woning in Berghem zijn opgepikt en vervolgens zijn weggereden.