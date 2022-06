Doden en gewonden bij brand in verzorgingshuis Tsjechië

ROZTOKY - Bij een grote brand in een verzorgingshuis aan de noordrand van de Tsjechische hoofdstad Praag zijn twee doden en meer dan vijftig gewonden gevallen, onder wie twee zeer ernstig. De brand brak woensdagavond uit in het tehuis in Roztoky. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.