Draak van een klimaatlobby

Ⓒ Illustraties Simon Weeda

Den Haag - Dit is een reportage uit februari 2019 Toen De Telegraaf in december kritische kanttekeningen zette bij de energieberekening van het kabinet voor dit jaar, vond staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) dat bangmakerij. Ondertussen wordt juist de samenleving, in het bijzonder de jonge generatie, bang gemaakt met doembeelden van een onleefbare planeet als nu niet draconische en geldverslindende maatregelen worden genomen. Wie zijn de hoofdrolspelers, die de groene agenda niet zelden gebruiken als politieke en economische handelswaar?