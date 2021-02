Andy (69) opgegeten door krokodillen, Nederlandse familie in shock

Het incident vond vorige week plaats. Andy was gaan vissen bij Hinchin Brook Island, maar was niet meer thuisgekomen. Toen het donker begon te worden, werd Erica steeds ongeruster en schakelde diezelfde avond nog de autoriteiten in. Na een grote zoekactie werd Andy’s bootje de volgende dag teruggevonden. Rond het bootje zwom een zoutwaterkrokodil van zo’n drie meter lang. „Andy’s bootje was twee meter. Hij heeft geen schijn van kans gehad”, vertelt een familielid van Erica aan RTL Nieuws.

De politie heeft het dier gedood en opengesneden. In de buik troffen agenten lichaamsdelen aan die na identificatie van Andy bleken te zijn. Enkele dagen later, op 15 februari, is nog een krokodil van ruim vier meter gedood. Ook daarin zijn lichaamsdelen van de Australiër aangetroffen.

Tekst loopt door onder de tweet.

Inzamelingsactie

Familie van de vrouw is inmiddels een inzamelingsactie gestart. Erica’s zusje uit Zierikzee wil afreizen naar Australië om haar zus bij te staan in deze zware tijd. De vrouw heeft verder geen familie in Australië. „Er is ongeveer 6000 euro nodig om daar te komen, de verblijfskosten te betalen en om er in quarantaine te kunnen”, aldus een familielid.