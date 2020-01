Boete voor brandarisvrouw Terschelling wegens smaad

Van Berkel (39) deed in 2016 melding bij Rijkswaterstaat van pesterijen en seksuele intimidatie op de werkvloer. Sindsdien zit ze ziek thuis. Van Berkel haalde op haar Twitter-account uit naar collega’s en haar werkgever die niet zou hebben opgetreden.

Negen personen hadden haar aangeklaagd voor uitlatingen op Twitter in 2018 en 2019. Ook hielden zij haar verantwoordelijk voor teksten van een voice-over in het televisieprogramma EenVandaag.

’Aangevers hebben boter op hoofd’

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een voorwaardelijke taakstraf van 100 uur. Van Berkel was woensdag niet aanwezig in de rechtbank in Leeuwarden. „Zij kan dit psychisch niet aan”, zei haar advocaat Tjalling van der Goot. Omdat er veel „bagger” over haar was geschreven, wilde ze de nuance terugbrengen, aldus de raadsman. „Diverse aangevers hebben boter op hun hoofd.”

Volgens Van der Goot is er sprake van vrijheid van meningsuiting. Bovendien waren veel tweets te algemeen. Over de voice-overteksten merkte Van der Goot op dat het uniek is dat iemand wordt aangeklaagd voor smaad wegens uitspraken van een ander. Hij haalde daarbij een schriftelijke reactie van EenVandaag aan: Van Berkel had geen invloed op de teksten.

De rechter sprak Van Berkel in bijna alle gevallen vrij. Enkele klachten voldeden niet aan de vereisten voor vervolging. Bij een verdenking zag hij wel voldoende aanleiding voor een boete.

Een eilandbewoner die een paar duizend tweets over Van Berkel plaatste, kreeg een boete van 500 euro. De man, die niet betrokken is bij het arbeidsconflict, moet Van Berkel ook 500 euro schadevergoeding betalen.