Jongen (15) sluit zichzelf per ongeluk op in zeecontainer en belandt na een week in een ander land

Fahim was samen met vriendjes aan het spelen in Chittagong, Bangladesh. Hij verstopte zich in een zeecontainer en viel in een rustige slaap toen hij ontdekte dat hij zichzelf per ongeluk had opgesloten. Op 17 januari ging de deur van de container waar hij in zat, weer open in Klang, Maleisië. Medewerkers van de haven waren in shock toen ze de jongen aantroffen. Communiceren ging moeilijk, omdat hij de taal logischerwijs niet sprak. Autoriteiten dachten dat Fahim slachtoffer geworden was van mensenhandel en belden gelijk de politie.

De jongen blijkt uiteindelijk zes dagen in de container op zee gezeten te hebben. De boot, met daarop Fahim, vertrok op 11 januari uit Chittagong en kwam op 17 januari aan in Klang. De jongen riep vanuit de container dagenlang om hulp, maar niemand hoorde hem. Hoe hij heeft weten te overleven zonder water en eten, is een raadsel, aldus de India Times.

Fahim is na zijn ontdekking gelijk naar het ziekenhuis gebracht waar hij nu ligt en aan het herstellen is. Zodra hij weer op de been is, wordt hij teruggebracht naar zijn familie in Bangladesh.

In oktober trof de politie een lichaam aan van een jonge man dat al aan het ontbinden was in een zeecontainer die van Penang in Maleisië naar Chittagong vervoerd was.