Uitspraak rechter bedreigt asieldeal: ’Van begin af aan duidelijk dat dit niet mocht’

Het asielbeleid blijft een hoofdpijndossier voor het kabinet dat nu door de rechter is teruggefloten. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - De nareisbeperking die het kabinet heeft ingevoerd om de instroom van familieleden van toegelaten asielzoekers tijdelijk te beperken, kent geen wettelijke basis. Dat concludeerde de voorzieningenrechter maandag in Haarlem. De uitspraak is vooral pijnlijk voor de VVD, omdat die partij hamerde op de beperking als onderdeel van de asieldeal in de coalitie.