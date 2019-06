Mazelenuitbraak op Urk

De GGD onderzoekt of het nodig is om de mensen die in contact zijn geweest met besmette patiënten in te enten of antistoffen toe te dienen. Het gaat dan in eerste instantie om kwetsbare groepen, zoals baby's, zwangere vrouwen en mensen met een verminderd afweersysteem.

Kinderen die meedoen aan het rijksvaccinatieprogramma worden ingeënt tegen mazelen, maar op Urk ligt de vaccinatiegraad volgens de laatste meting van het RIVM rond de 54 procent. Dat percentage staat in schril contrast met het landelijk gemiddelde dat op 92,9 procent ligt. In het orthodox christelijke vissersdorp geloven veel mensen dat God beschikt over leven en dood en dat vaccinaties daarom ongeoorloofd zijn.

Bij mazelen treedt er groepsbescherming op als 95 procent of meer mensen hun inenting hebben gehaald.

