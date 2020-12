Leidse aanklagers willen geen onderzoek naar Paul Cliteur: ’Hij is geen antisemiet’

Paul Cliteur voor Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. Hij stapte in november op. Ⓒ Hollandse Hoogte / Peter Hilz

LEIDEN - Vier voormalige medewerkers van de Universiteit Leiden, wier kritiek op professor dr. Paul Cliteur aanleiding was tot een onderzoek naar vermeend antisemitisme binnen diens afdeling Encyclopedie van het Recht, willen dat de universiteitsleiding het onderzoek afblaast. In een brief, die is ondertekend door de arabisten David Suurland en Machteld Allan, politicologe Machteld Zee en filosoof en politicoloog Yoram Stein, schrijven zij dat hiervoor geen rechtvaardiging is. De brief is in bezit van De Telegraaf.