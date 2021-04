Zondag noodverordening op Leidseplein vanwege kampioenschap Ajax

De verordening geeft de politie de mogelijkheid mensen te controleren op het bezit van vuurwerk, wapens en alcohol. Zowel de consumptie als het bezit van open of gesloten verpakkingen alcohol zijn zondag verboden in het gebied.

De politie houdt rekening met groepen supporters die het landskampioenschap van de Amsterdamse club op straat willen vieren en mogelijk uit zijn op het verstoren van de openbare orde. Eerder maakte het kabinet bekend dat er geen publiek aanwezig kan zijn bij de kampioenswedstrijd tegen FC Emmen, zondag in de Johan Cruijff ArenA.

Op dezelfde dag is het centrum van Amsterdam een demonstratie aangekondigd door actiegroep Nederland in Verzet. Zij willen met hun vrijheidsmars onder meer langs het Leidseplein lopen. Het is nog onduidelijk of de route van de demonstranten zal worden aangepast vanwege de noodverordening.

De terrassen op het Leidseplein kondigden donderdag al aan niet open te gaan, op verzoek van de gemeente. „Een grote toeloop is moeilijk te handhaven”, aldus de voorzitter van de belangenvereniging horeca in die buurt.

Een officiële huldiging van Ajax voor publiek zal vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden. Halsema zei donderdag dat Ajax nadenkt over een alternatief, dat ook op televisie te zien zal zijn. Ook zal de gemeente zelf, indien Ajax kampioen wordt, in de stad zichtbaar maken hoe „ongelofelijk trots we zijn op onze ploeg”, zei de burgemeester. „Zonder dat dit leidt tot mensenmassa’s.” Hoe dat eruit zal zien, is nog een verrassing.